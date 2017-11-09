Британские депутаты массово домогались до работницы бара

Почти 30 депутатов Палаты общин домогались до сотрудницы бара британского парламента. Об этом сообщает Daily Mail.

Алиса Бейли пришла работать в бар парламента в 19 лет. По ее словам, один из народных избранников предложил ей секс уже в первую смену, а однажды один из ветеранов Лейбористской партии следовал за ней до дома и щупал в автобусе после того, как выпил 12 кружек пива.

Бейли говорит, что все, кто домогался до нее, были женаты и минимум вдвое старше. «Они считали себя очень важными людьми и думали, что простая барменша легко доступна для них», — рассказала она. По ее словам, парламентарии вели себя как «старые извращенцы». Бейли смогла проработать в таких условиях четыре года.

7 ноября сообщалось, что 49-летний министр труда британского Уэльса покончил собой через несколько дней после того, как в отношении него началось расследование о сексуальных домогательствах к женщинам.