Джина Лоллобриджида вспомнила о домогательствах 70-летней давности

Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида в эфире телеканала Rai1 призналась, что в молодости дважды становилась жертвой сексуальных домогательств, сообщают РИА Новости.

«Первый раз мне было 19 лет, я еще училась в школе. О втором случае лучше не говорить», — заявила актриса.

Обсуждая скандал, разгоревшийся вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, 90-летняя Лоллобриджида заявила, что жертвы должны были незамедлительно обратиться в полицию. Но призналась, что у самой не хватило мужества придать истории огласке.

За последние месяцы стало известно о многих скандалов, связанных с домогательствами, героями которых становились известные люди из киноиндустрии.

7 ноября сообщалось, что продюсер Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси даже начали лечиться от сексуальной зависимости. 8 ноября стало известно, что полиция Лос-Анджелеса завела дело на актера Эда Вествика: его в изнасиловании обвинила актриса Кристина Коэн.