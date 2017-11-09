Американцы изобрели лиловые сияющие чемоданы

Компания American Tourister выпустила коллекцию светоотражающих чемоданов Wavebreaker Sparkle. Об этом представители бренда рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 9 ноября.

По их словам, материал, покрывающий багаж, создан с использованием NRA-материала, которая помогает увеличить видимость ближайших объектов в темное время суток. При тусклом освещении прочный материал корпуса отражает лучи света, что, по заверениям создателей коллекции, гарантирует безопасность багажа в темное время суток.

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«Модели Wavebreaker Sparkle оснащены специальным замком безопасности TSA. Разделительные перегородки и дополнительные карманы из материала-сетки упрощают процесс упаковки вещей для путешествия», — рассказали в компании.

В палитру цветов входят лиловый и серебряный. Коллекция доступна для продажи с начала ноября. Стоимость чемоданов не уточняется.

24 августа сообщалось, что American Tourister представила новую коллекцию багажа — Sonic Surfer. По словам представителей марки, они подходят активным путешественникам, которые ценят надежность и комфорт.