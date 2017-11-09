Французы создали бронзовый кинжал-стилет для фанатов Агаты Кристи

Французский бренд аксессуаров S.T. Dupont выпустил коллекцию Murder on the Orinet Express («Убийство в "Восточном экспрессе"»). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 9 ноября.

Выпуск коллекции приурочен к выходу нового фильма по книге Агаты Кристи с Джуди Денч в главной роли. В коллекцию вошли зажигалка Ligne 2, ручки Line D (перьевая, шариковая и роллер), запонки и бронзовый нож для бумаги в форме кинжала-стилета, которым герои картины совершили правосудие над похитителем и убийцей ребенка.

Фото: S.T. Dupont

Форма зажигалки навеяна чемоданом в стиле ретро от S.T. Dupont, которым на экране пользуется княгиня Драгомирова, которую играет Джуди Денч. Корпуса ручек и зажигалки, а также запонки выполнены из бронзы, отделаны коричневой эмалью и желтым золотом.

Фильм вышел в прокат 9 ноября 2017 года.

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В конце декабря 2016 года сообщалось, что S.T. Dupont выпустил лимитированную серию ручек Star Wars Levitation, приуроченную к выходу в прокат 15 декабря очередной картины фантастической саги «Изгой-один: Звездные Войны. Истории»

Детективный роман английской писательницы Агаты Кристи «Убийство в "Восточном экспрессе"» впервые опубликован 1 января 1934 года. Он был трижды экранизирован. В новом ремейке картины снялись Джуди Денч, Джонни Депп, Пенелопа Круз и Мишель Пфайффер. Режиссером и исполнителем главной роли детектива Пуаро стал голливудский актер Кеннет Брана.