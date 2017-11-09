Милонов призвал Собчак публично покаяться за поддержку санкций США

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») призвал собирающуюся баллотироваться в президенты телеведущую Ксению Собчак публично покаяться за поддержку антироссийских санкций. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 9 ноября.

«Санкции, конечно, вещь неприятная, но мы и не такое проходили. Но радоваться, встречать оккупантов цветами и песнями, делать своей стране хуже — позиция странная, заслуживающая осуждения. (...) Ей стоит прислушаться к специалистам, экономистам, подтянуть свое патриотическое чувство: набраться смелости и по-женски попросить у народа прощения за свой проамериканский грех», — сказал парламентарий.

Он выразил уверенность, что народ простит телеведущую, если поверит в искренность ее извинений.

Накануне Собчак в интервью телеканалу CNN заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США. Она пояснила, что, по ее мнению, Москва нарушила нормы международного права, согласно которым Крым должен принадлежать Киеву.

27 октября Собчак предложила провести на полуострове новый независимый референдум. Это вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков. Возможный кандидат в президенты заявила об украинском статусе полуострова 24 октября, во время своей первой пресс-конференции после объявления о планах участвовать в избирательной кампании.

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, которая также намерена побороться за высший государственный пост, назвала подобные рассуждения «досужим трепом».