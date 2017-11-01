Гордон назвала досужим трепом рассуждения об украинском статусе Крыма

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, объявившая ранее о намерении баллотироваться на предстоящих выборах президента, указала на российский статус Крыма. Соответствующее заявление она сделала в видеообращении, в котором ответила на несколько наиболее часто задаваемых вопросов. Ролик опубликован на ее сайте в среду, 1 октября.

«Я считаю, что Крым — наш. И не точка, а восклицательный знак. Все остальное — досужий треп», — заявила Гордон.

Правозащитница также считает, что нужно убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. «(...) Это первобытная дикость. А вот кремировать или закапывать в землю — пусть решают родственники», — отметила она.

