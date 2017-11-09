Президент Колумбии погулял по полю из 12 тонн кокаина

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос рассказал об изъятии полицией рекордной партии кокаина весом в 12 тонн. С соответствующим заявлением он выступил, стоя на импровизированном «поле» из брикетов с наркотиками в окружении бойцов спецназа, сообщает Reuters.

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«Мы более 40 лет назад начали борьбу с незаконным оборотом наркотиков, и никогда ранее мы не находили столь значимую партию», — сказал Сантос.

Полиция оценила находку примерно в 360 миллионов долларов.

1 июня панамская полиция объявила о ликвидации крупной международной наркогруппировки, переправлявшей запрещенные вещества из Южной Америки в США. В результате спецоперации были арестованы 64 человека, изъяты четыре тонны кокаина.