В Панаме задержали 64 наркоторговца с четырьмя тоннами кокаина

Панамская полиция объявила о ликвидации крупной международной наркогруппировки, переправлявшей запрещенные вещества из Южной Америки в США. Об этом сообщает Reuters.

В общей сложности арестованы 64 человека, изъяты четыре тонны кокаина общей стоимостью 400 миллионов долларов. По словам представителей прокуратуры, это завершающий удар по преступной группировке, операция против которой продолжается уже почти два года. За это время полицейские изъяли у наркоторговцев 2,5 миллиона долларов наличными, 49 транспортных средств и тонну марихуаны.

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Среди арестованных — граждане Панамы, Колумбии, Кубы, Гватемалы, Мексики и Венесуэлы. Еще 33 человека находятся под следствием, включая высокопоставленных сотрудников полиции. По данным спецслужб, члены банды на быстроходных лодках переправляли кокаин и марихуану из Южной Америки в Панаму, а затем транспортировали их в США.

Через Панаму проходит один из путей доставки наркотиков в Соединенные Штаты. По словам президента страны Хуана Карлоса Варелы, в последние месяцы объем наркотрафика существенно вырос. По мнению панамского лидера, это связано с заключением мирного соглашения между правительством Колумбии и левой группировкой FARC: снижение уровня насилия в стране привело к увеличению наркоторговли.