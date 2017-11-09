Назарбаев вспомнил о выпитом с Путиным в Челябинске пиве

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время визита в Челябинск вспомнил, как вместе с российским лидером Владимиром Путиным пил на улицах города пиво. Назарбаева цитирует Ura.ru.

«С удовольствием приехал. В 2002 году именно здесь [в Челябинске] мы договорились проводить каждый год форумы. По-моему, на улице где-то пиво пили», — сказал президент Казахстана.

Он добавил, что уральский город связан с его «металлургической молодостью»: «Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время <...>. Мы учились, проводили испытания здесь, я с удовольствием приехал в этот грандиозный центр металлургии».

Встреча, о которой вспомнил Нурсултан Назарбаев, произошла в 2005 году. Тогда оба президента вместе с уральским полпредом Петром Латышевым и губернатором Челябинской области Петром Суминым во время прогулки по пешеходной улице Кировка (аналог московского Арбата) зашли в летнее кафе и выпили по кружке пива.

На скамье, где сидели чиновники, сделали памятную табличку. Позднее кафе снесли, а лавку с табличкой перенесли в другое заведение.