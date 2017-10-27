Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ, опубликованный в государственных СМИ в пятницу, 27 октября.

«Правительству Республики Казахстан: образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», — говорится в тексте документа.

В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику Назарбаев постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

Материалы по теме Азбучные истины Чем закончится попытка Казахстана перейти на латиницу

12 апреля Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. Глава государства напомнил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По словам казахстанского лидера, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

До этого Назарбаев заявил, что кириллический алфавит искажает казахский язык. В частности, по его словам, в казахском языке нет «щ», «ю», «я», «ь». Он добавил, что преподавание на латинице в первых классах школ начнется в 2022 году.

В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках бывшего СССР, сейчас используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом — в частности, в Турции. В КНР и ряде других стран казахские общины используют арабское письмо.