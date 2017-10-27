Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ, опубликованный в государственных СМИ в пятницу, 27 октября.
«Правительству Республики Казахстан: образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», — говорится в тексте документа.
В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику Назарбаев постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.
12 апреля Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. Глава государства напомнил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По словам казахстанского лидера, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.
До этого Назарбаев заявил, что кириллический алфавит искажает казахский язык. В частности, по его словам, в казахском языке нет «щ», «ю», «я», «ь». Он добавил, что преподавание на латинице в первых классах школ начнется в 2022 году.
В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках бывшего СССР, сейчас используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом — в частности, в Турции. В КНР и ряде других стран казахские общины используют арабское письмо.