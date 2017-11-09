В сети раскрыли грязные секреты сотрудников общепита

Пользователи Reddit, имеющие опыт работы поварами, официантами и другими сотрудниками заведений общественного питания, рассказали о блюдах, которых стараются избегать, обедая вне дома.

Среди блюд, которые комментаторы никогда не заказывают в кафе, лидируют свежие салаты и разновидности омлетов, поскольку именно в эти позиции чаще всего попадают несвежие ингредиенты. Расхожим оказалось утверждение, будто официанты часто кладут листья салата на тарелки грязными руками.

Спецпредложения дня тоже оказались в зоне риска: по словам юзеров, они готовятся исключительно из продуктов, оставшихся от смены, работавшей в заведении накануне.

Некоторые бывшие шеф-повары и официанты также отметили, что никогда не закажут в ресторане цыпленка, так как работники горячего цеха часто попросту недостаточно тщательно прожаривают или тушат мясо.

Пользователи развлекательного ресурса Rediit не в первый раз пытаются собрать списки востребованных вещей. В частности, популярными оказались сборники сокровенных секретов и запросов в Google, которые гарантируют, что результаты поиска будут отвратительными.