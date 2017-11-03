Названо самое человечное место в интернете

Генеральный директор Reddit Стив Хаффман (Steve Huffman) рассказал, как стихийный склад ссылок на Reddit стал «самым гуманным местом в сети».

Предприниматель также ответил на вопросы пользователей на фоне публикации традиционного квартального отчета.

Главной темой стало завершение обработки гигантского хранилища контента Reddit. Пользователи называют его «апокалиптическим «Крейгслистом» (dystopian Craigslist) — в честь первого в интернете международного сайта объявлений Сraigslist, работающего с 1995 года.

Материалы по теме Старая школа В молодости родители были куда круче, чем мы

Хаффман рассказал, что в течение последних двух лет общая цель посетителей и модераторов Reddit заключалась в том, чтобы упорядочить нефильтрованный массив ссылок и сделать dystopian Craigslist самостоятельным источником пользовательского контента.

«По мере того, как Reddit рос, менялось и наше видение проекта. Reddit обеспечивает удовлетворение фундаментальной потребности в общении и принадлежности к группе. Люди приходят на Reddit, чтобы быть в курсе событий, смеяться, учиться, спорить, поддерживать, беседовать о сексуальных предпочтениях… Reddit – самое человечное место в интернете. И мы будем бороться, чтобы сохранить его таким как можно дольше», — рассказал Хаффман.

Он также отметил, что пользователи самого гуманного сайта Reddit обладают повышенным иммунитетом ко лжи и умеют чувствовать разницу между дезинформацией, сатирой и суждениями людей, которые просто заблуждаются, троллят или ангажированы властями.