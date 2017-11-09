Обаму отказались взять в жюри присяжных

Бывший президент США Барак Обама не будет присяжным заседателем в чикагском суде, сообщает CNN.

В конце октября стало известно, что Обама вызван для прохождения отбора в качестве присяжного на одном из судебных процессов в Чикаго, где он ранее проживал.

8 ноября бывший глава государства в окружении многочисленной охраны приехал в здание суда. Его прибытие вызвало большой интерес у находившейся там публики. Люди активно фотографировались с Обамой и просили автограф.

Но вскоре старший судья округа Кук Тимоти Эванс сообщил журналистам, что Обама освобожден от исполнения обязанностей присяжного. Причин он не назвал.

В соответствии с американскими законами, отбор потенциальных членов жюри присяжных происходит при помощи случайной выборки из списков избирателей. Получивший повестку с требованием явиться на процесс отбора обязан ответить на ряд вопросов, после чего определяется, пригоден ли кандидат для выполнения обязанностей присяжного.

В июне сообщалось, что суд присяжных в штате Миссури вступился за женщину-профессора, уволенную из университета неграми-расистами.

