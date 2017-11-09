Конгресс США определил затраты на «сдерживание» России в Европе

Комитеты по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената США согласовали законопроект о бюджете минобороны страны на 2018 финансовый год. На противодействие России в Европе решено выделить 4,6 миллиарда долларов, сообщает ТАСС.

В соответствии с законопроектом, средства должны пойти на усиление военного потенциала США в Старом Свете и укрепление союзников по НАТО. 100 миллионов разрешено потратить на повышение оборонной мощи прибалтийских государств, еще 350 миллионов — на оказание военной помощи Украине.

Общий бюджет Пентагона составит 700 миллиардов долларов, что на 26 миллиардов больше запроса Белого дома. После того, как за законопроект проголосуют обе палаты парламента, он поступит на подпись президенту.

9 ноября стало известно, что комитет по делам вооруженных сил Сената предложил запретить использование российского государственного контента в американских телевизионных сетях.