Маккейн решил проспонсировать разработку американской ракеты средней дальности

Комитет по вооруженным силам сената США под председательством сенатора Джона Маккейна утвердил выделение 65 миллионов долларов на разработку ракеты средней дальности. Об этом говорится в проекте бюджета Пентагона на 2018 финансовый год.

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Из документа следует, что программа исследований и разработки ракеты наземного базирования «должна начаться из-за "нарушения Москвой договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)", и не должна привести к нарушению договора Вашингтоном».

Договор РСМД, подписанный в 1987 году, не разрешает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

По мнению Москвы, американская ПРО позволяет запускать не только противоракеты, но и подпадающие под запрет ударные ракеты. Вашингтон, в свою очередь, также неоднократно обвинял Россию в нарушении РСМД. В частности, в Пентагоне заявляли, что российская сторона якобы развертывает крылатые ракеты «ради создания угроз НАТО».

2 августа 2017 года в Конгрессе США обсуждалась возможность выхода США из договора. 19 октября 2017 года на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что в случае попытки выхода США из договора о РСМД «ответ России будет мгновенным и зеркальным».