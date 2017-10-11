Горбачев призвал Путина и Трампа обсудить сокращение ядерного оружия

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа провести встречу, на которой затронуть тему сокращения ядерных вооружений, а также обсудить укрепление стратегической стабильности. Об этом он рассказал «Российской газете».

«Я призываю подготовить и провести полноценную, полноформатную российско-американскую встречу на высшем уровне. Совершенно ненормально то, что президенты ядерных держав встречаются где-то "на полях" — да и встретились всего один раз! Надеюсь, что процесс подготовки настоящего саммита все-таки идет», — сказал Горбачев.

Он полагает, что в центре внимания на встрече должны оказаться проблемы сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности. «Ведь если система ограничения ядерного оружия рухнет-— а именно к этому может привести крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), последствия будут катастрофическими. Причем и прямые, и косвенные», — подчеркнул Горбачев.

«Чем ближе к границам развертывается ядерное оружие, тем оно опаснее. Меньше времени для принятия решения, больше риск ошибки, гибельного просчета. А что произойдет с Договором о нераспространении ядерного оружия, если начнется новый раунд ядерной гонки? Боюсь, что на нем придется поставить крест», — полагает бывший президент СССР.

«И наоборот: если удастся спасти Договор РСМД, это станет мощным сигналом для всего мира, что крупнейшие ядерные державы понимают свою ответственность, серьезно относятся к своим обязательствам. Всем станет спокойнее, а отношения между Россией и США наконец сдвинутся с мертвой точки», — резюмировал Горбачев.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.