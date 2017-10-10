Горбачев нашел в России «много своих каталоний»

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева попросили прокомментировать события в Каталонии, где состоялся не признаваемый испанскими властями референдум о независимости. Его цитирует «Интерфакс».

«Я не буду говорить про испанскую Каталонию. Не буду, потому что у нас много своих "каталоний", с которыми надо еще много разбираться», — ответил Горбачев, находясь на презентации своей книги «Остаюсь оптимистом».

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Как уточняет РИА Новости, политика спросили о том, можно ли, на его взгляд, провести параллели между происходящим в Каталонии и событиями в СССР в преддверии его распада. Последний советский руководитель отказался уходить от темы мероприятия.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали почти 900 человек. Мадрид не признает итогов данного волеизъявления и считает его результаты ничтожными.

В СССР в последние годы его существования участились межэтнические конфликты, которые советское правительство предпочитало подавлять силой — столкновения в Вильнюсе и Риге в январе 1991-го, беспорядки в Душанбе в феврале 1990-го, бои в Баку в январе того же года. Вину за гибель людей в результате тех событий международная общественность возлагала лично на Горбачева.