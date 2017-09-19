Горбачев получил «Премию Льва» за борьбу с атомной гонкой вооружений

Бывшему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву присуждена «Премия Льва» за 2017 год, которая вручается за заслуги в деле достижения мира. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает «Интерфакс».

В решении о присуждении отмечается, что благодаря мужеству Горбачева была преодолена «самая большая в то время угроза для всего человечества — атомная гонка вооружений и опасность развязывания атомной войны в Европе». Отмечены также его заслуги в борьбе с националистическим мышлением.

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По желанию Горбачева денежное содержание премии — пять тысяч евро — будет передано Санкт-Петербургской клинике имени его супруги, Раисы Горбачевой.

В конце января Горбачев призывал президента России Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа инициировать принятие странами резолюции о запрете развязывания ядерной войны. По его мнению, угроза ядерного столкновения вполне реальна.

В 1990 году Горбачев получил Нобелевскую премию мира за вклад в снижение международной напряженности и осуществление политики гласности.

«Премия Льва» учреждена благотворительной организацией Human Projects (Гуманитарные проекты).