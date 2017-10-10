Горбачев отказался уезжать на Запад и решил остаться в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал мнение о том, что он пользуется большей популярностью в странах Запад, нежели в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не буду выезжать на Запад, я буду жить в России», — заявил Горбачев на презентации своей новой книги «Остаюсь оптимистом» в книжном магазине «Москва».

Ранее сообщалось, что Горбачев, в ответ на просьбу прокомментировать события в Каталонии, где состоялся не признаваемый испанскими властями референдум о независимости, заявил, что в России «много своих каталоний».

В мае 2013 года 66 процентов опрошенных «Левада-центром» россиян заявили, что Горбачев был худшим правителем России в XX веке.