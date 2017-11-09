В Конгрессе США договорились о сумме военной помощи Украине

Комитеты по делам вооруженных сил сената и палаты представителей США согласовали выделение 350 миллионов долларов на предоставление Украине военной помощи в 2018 финансовом году. Теперь это решение будет поставлено на голосование обеих палат Конгресса, сообщает ТАСС.

Средства будут прописаны в статье об оказании помощи Украине в области безопасности законопроекта о бюджете Пентагона. Ранее Конгресс США принял законопроект о выделении средств Министерству обороны, но версии Сената и Палаты представителей различались, поэтому потребовалось согласование двух версий. Палата представителей предлагала ограничить помощь Украине 150 миллионами долларов. В сенате настаивали на выделении 500 миллионов.

27 октября сообщалось, что посол США в Киеве оценила военную помощь Украине за последние три года в 750 миллионов долларов. Помощь предоставлялась в виде техники и обучения украинской армии.