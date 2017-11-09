Сотрудница «Почты России» распылила газ пенсионерке в лицо

Сотрудница отделения «Почты России» в Нижнем Новгороде распылила в лицо пенсионерке газовый баллончик. Об этом рассказала свидетельница произошедшего порталу NN.RU в четверг, 9 ноября.

Инцидент произошел в конце рабочего дня в среду, 8 ноября. В отделении собралась очередь из пяти человек, и, по словам собеседницы издания, сотруднице «Почты России» не хотелось обслуживать оставшихся клиентов. Она грубо выражала свое недовольство и якобы назвала их «набежавшими тараканами».

Возмущенная поведением работницы 81-летняя пенсионерка сделала девушке замечание. В ответ та достала из кармана перцовый баллончик и брызнула пожилой женщине в лицо. Затем газ распространился по всему помещению, сама же сотрудница почты ушла в другую комнату.

Как пишет NN.RU, несколько человек написали заявление в полицию, ведомство уже начало проверку. В пресс-службе «Почты России» сообщили, что также начали служебную проверку, девушке грозит увольнение.