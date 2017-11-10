В Сибири создали театр из пельменей и розы из ангусов

В новосибирском Экспоцентре открылась выставка «ИнтерФуд Сибирь». Об этом сообщает «НГС.Новости».

В экспозицию вошли арт-объекты, созданные из еды. Свою продукцию показали 103 компании из 36 городов России, Болгарии, Грузии, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

У павильонов были представлены племенные животные, в том числе коровы и бычки мраморных пород, герефорды и ангусы. На выставке показали изделия из их мяса, к примеру розы из колбасы.

Одним из экспонатов стал макет оперного театра из пельменей, вареников и мантов торговой марки «Домашний повар». Торт в виде театра также создали кондитеры «Домашней кондитерской №1».