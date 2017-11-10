В НАСА объяснили загадочное таяние антарктических льдов

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) нашли причину таяния антарктических льдов. Об этом сообщает газета The Independent.

По мнению ученых, загадочным источником тепла может быть скрывающийся подо льдом мантийный плюм — узкий, поднимающийся в твердом состоянии разогретый участок мантии. Температура земной коры над ним повышается, и в результате ледники тают, трескаются, разрушаются.

Еще около 30 лет назад ученый из Университета Колорадо предполагал, что под регионом Земля Мэри Бэрд в Западной Антарктиде может находиться подобный мантийный плюм, однако до недавнего времени подтверждений этой гипотезы получить не удавалось. Специалисты НАСА смогли убедиться в правдивости данной теории.

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Эксперты разработали специальную числовую модель. Они подсчитали, сколько геотермальной энергии требуется для всех процессов, протекающих в Земле Мэри Бэрд, в том числе для появления существующих там подземных рек и озер. Сравнив теоретическую модель с данными, полученными во время антарктических экспедиций, ученые пришли к выводу, что под поверхностью действительно находится мантийный плюм, который образовался еще 50-110 миллионов лет назад — задолго до формирования на континенте ледяного щита.

В октябре от одного из двух крупнейших ледников Антарктики Pine Island откололся массив площадью, в четыре раза превышающей остров Манхэттен. Согласно прогнозу, сделанному на основе спутниковых снимков ледников, в будущем процесс таяния льдов ускорится еще в два-три раза, повысив уровень Мирового океана.

В июле от шельфового ледника Ларсен в Антарктиде откололся один из самых больших зарегистрированных айсбергов. Его площадь составляла 5800 квадратных километров.