Раскрыто имя помогавшей американским политикам «племянницы Путина»

Американским следователям удалось установить имя женщины, выдававшей себя за племянницу российского президента Владимира Путина и пытавшейся помочь политикам из США во время избирательной кампании. Об этом сообщает Politico.

Ее зовут Ольга Виноградова. Именно с ней контактировал Джордж Пападопулос, помощник тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа с целью организовать встречу Трампа и Путина.

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По версии следствия, 14 марта 2016 года в Лондоне Пападопулос, уже будучи советником Трампа, поговорил с британским профессором Джозефом Мифсадом. Он рассказал американцу, что у российских властей есть компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Кроме того, Мифсад сообщил, что знаком с «племянницей Путина».

Из изъятой переписки Пападопулоса неясно, действительно ли ее зовут Ольга Виноградова, где она живет, кем работает и какое отношение имеет к Мифсаду. Сам Пападопулос сначала в переписке с коллегами называл ее племянницей Путина, затем узнал, что она не состоит в родстве с российским лидером.

В разговоре с агентами ФБР Пападопулос заявил, что знал о компромате еще до того, как стал советником. Мифсада он также назвал «выскочкой» и «ничтожеством, набивающим себе цену фальшивыми связями», и утверждал, что никаких встреч с русскими не добивался.

Ранее 30 октября и Пападопулос, и бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт сдались ФБР. Манафорту предъявлено обвинительное заключение из 12 пунктов. В частности, он подозревается в антигосударственной деятельности, в неуплате налогов, отмывании денег и сокрытии факта работы на иностранное правительство. По версии прокуратуры, Манафорт лоббировал интересы украинской власти, не уведомляя о своей работе на Киев. Через него прошло 75 миллионов долларов, которые он поместил в офшоры, и отмыл 18 миллионов из них.

Специальная комиссия во главе с бывшим руководителем ФБР Робертом Мюллером расследует информацию о взаимодействии штаба Трампа и российских властей. Все сведения стали известны благодаря ее деятельности.