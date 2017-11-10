Для фанатов «Южного парка» создали коллекцию одежды

Американская компания HUF совместно с создателями мультипликационного сериала «Южный парк» выпустила коллекцию тематической одежды. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает HypeBeast.

В линейку вошли футболки, толстовки, куртки, ветровки и аксессуары с принтами, изображающими героев сериала Кайла, Стэна, Картмена и Кенни, а также многих второстепенных персонажей. На всей одежде с длинными рукавами есть большая белая надпись South Park. Коллекция доступна для покупки в интернет-магазине бренда.

Фото: HUF 1 /10

«Южный парк» (South Park) — созданный Мэттом Стоуном и Треем Паркером в 1997 году анимационный сериал, в котором высмеиваются недостатки американской культуры и текущие мировые события.

HUF — калифорнийский бренд, основанный Китом Хэфнагелем в 2002 году. Основной целью компании всегда было создание модной уличной одежды, соответствующей культуре скейтбординга. Первый магазин был открыт в Сан-Франциско.

В декабре прошлого года бренд одежды и аксессуаров для сноубордистов Burton выпустил капсульную коллекцию одежды в честь сериала «Южный парк». В нее вошли головные уборы, идентичные тем, что носят главные герои.