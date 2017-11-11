Американская футболистка обвинила в домогательствах 81-летнего Блаттера

Голкипер сборной США Хоуп Соло обвинила в домогательствах бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера. Об этом сообщает The Guardian.

По словам футболистки, инцидент произошел в 2013 году на церемонии вручения премии «Золотой мяч». Соло заявила, что Блаттер схватил ее за ягодицы за несколько секунд до выхода на сцену. Американка должна была объявить свою соотечественницу Эбби Вамбах лучшей футболисткой 2012 года. Бывший глава ФИФА через своего представителя опроверг обвинения и назвал их нелепыми.

81-летний Блаттер — восьмой президент ФИФА. Он руководил организацией с 1998 по 2015 год. Швейцарец покинул пост в июне 2015-го на фоне коррупционного скандала, тогда же его отстранили от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков возглавлявшему в то время Союз европейских футбольных ассоциаций Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации функционера сократили до шести лет.

В активе 36-летней Соло более 200 матчей в составе сборной США. Вместе с национальной командой она дважды выигрывала ОИ (2008, 2012), стала чемпионкой мира (2015) и серебряным призером мирового первенства (2011). Американка дважды признавалась лучшим вратарем чемпионатов мира, а в 2009-м стала футболисткой года в США.