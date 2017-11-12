Умер бывший солист и балетмейстер Большого театра

Солисты балета Станислав Власов и Людмила Богомолова, 1980 год

В Москве скончался бывший балетмейстер Большого театра Станислав Власов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

Власову было 84 года. Причину смерти балетмейстера в театре не указали.

ТАСС пишет, что 7 ноября Власова после инфаркта доставили самолетом с Кипра в Москву. Его поместили в отделение реанимации больницы Первого медицинского университета имени Сеченова.

Отмечается, что после окончания страховки Власов какое-то время лечился на острове за свой счет. Однако позднее из-за материальных трудностей его жена, балерина Большого театра Лилия Сабитова, обратилась к журналистам с просьбой помочь перевезти Власова в Москву. Медицинский борт за ним поручил отправить глава Чечни Рамзан Кадыров.

Балетмейстер страдал деменцией (старческим слабоумием) и несколько раз уходил из дома.

Власов родился в 1933 году в Москве. Он был партнером по танцу Марины Кондратьевой, Людмилы Власовой и Екатерины Максимовой.