Культура
 

Звезда сериала «Стартрек» отверг обвинения в сексуальном насилии

Перейти в «Мою Ленту»

Звезда «Стартрека» Джордж Такеи ответил на обвинения в том, что подверг сексуальному насилию коллегу в своем доме в 1981 году, сообщает Huffingtonpost.

Актер Скотт Брантон заявил, что Такеи, сыгравший в сериале лейтенанта Сулу, приставал к нему в своей квартире. Это якобы произошло, когда Брантону было 23 года и он подрабатывал фотомоделью.

По утверждаению Брантона, артисты были знакомы и время от времени созванивались, а когда от него ушел бойфренд, Такеи пригласил его на ужин. По словам мужчины, после ужина они отправились домой к Такеи, где тот предложил еще немного выпить.

«Я согласился. Мы выпили, и тут внезапно я почувствовал себя дезориентированным, у меня закружилась голова, и мне захотелось уйти. Я сел в кресло, откинул голову назад и, вероятно, отключился», — рассказал Брантон. Очнувшись, юноша обнаружил себя в спущенных до колен брюках. Он также отметил, что никогда не скрывал эту историю от близких и она до сих пор причиняет ему боль. Брантон сообщил, что ничего не хочет от Такеи, кроме извинений.

Такеи назвал обвинения Брантона «изумляющими и шокирующими». «Я хочу заверить вас, что потрясен и растерян от того, что звучит в этих заявлениях», — написал он в Twitter.

«Событий, которые описаны Брантоном и якобы происходили в 1980-х, попросту не было, и я не знаю, почему он теперь их вспомнил. Я сломал мозг, чтобы вспомнить, знаю ли я вообще мистера Брантона, и я не могу сказать, что знаком с ним. Но я отношусь к этим утверждениям очень серьезно», — утверждает Такеи.

Джордж Такеи — американский актер японского происхождения. Он открытый гей и ЛГБТ-активист, выступает за права гей-сообщества и однополые браки.

Голливудские знаменитости заговорили о домогательствах после скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях. В этом обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси и Дастина Хоффмана.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘Star Trek’ Star George Takei Denies ‘Shocking And Bewildering’ Sexual Assault Allegations
Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах
Отдел по расследованию домогательств создадут в Голливуде
Последние новости
Сборная России по хоккею обыграла чехов
Пьяные полицейские устроили дебош у стриптиз-клуба
Подмосковного борца с коррупцией задержали за подлог ради улучшения показателей
Женские стоны вторглись в прямой эфир «Би-би-си»
Сириец изнасиловал пони в детском зоопарке в Берлине
Гидрометцентр объяснил позднюю зиму в Москве  
Умер бывший солист и балетмейстер Большого театра
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

Сегодня мы с тобой толкуем

Кто и зачем придумал языки «Игры престолов»
15:48Сегодня

Умер бывший солист и балетмейстер Большого театра

03:3510 ноября

«Звездные войны» получили четвертую трилогию

22:0710 ноября

Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах

Культура00:05 9 ноября

Вместо Страшного суда

Почему прошлое возбуждает вражду и ведет в окопы
19:19 9 ноября

В Америке снимут сериал про падение дома Романовых

13:24Сегодня

Фигуру Гитлера убрали из экспозиции музея в Индонезии

19:0710 ноября

В Сибири создали театр из пельменей и розы из ангусов

Культура00:14 4 ноября

Тору никто не пишет

Кино недели: от возвращения бога грома до «Дикаря» Венсана Касселя
22:3611 ноября

Число жертв домогательств Кевина Спейси выросло до 15-ти

14:5110 ноября

Отдел по расследованию домогательств создадут в Голливуде

06:49 9 ноября

Из фильма «Все деньги мира» вырежут сцены с Кевином Спейси

Россия
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Тусклое золото
Тлен и разруха древнерусских городов
Мужчина в Адлере попытался поджечь себя
Многоэтажный дом рухнул в Ижевске
Из-под завалов доносятся крики
Женщина с двумя детьми выпрыгнула из горящей квартиры в Анадыре
Кремль обвинил американцев в отсутствии гибкости
Все материалы
Мир
Обкашлял вопросики
Трамп покормил рыбок в Азии и попробовал изменить мир
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Сириец изнасиловал пони в детском зоопарке в Берлине
Российского моряка нашли мертвым на грузовом корабле в Японии
Терезу Мэй попросили уйти
Боевики ИГ превратили в кладбище бывшую базу США в Ираке
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
На Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией
Киев обвинил Россию в перекраске войск
Плотницкий потребовал слушать его и нашел два пути для ЛНР
В ЛНР распечатают золотую жилу
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Фонд Игоря Чайки построит новые здания для кадетского корпуса на Кубани
Отель бывшего владельца Черкизовского рынка обесточили и разграбили
Прохожий нашел биткоин
Сбербанк признался в массовой скупке видеокарт
Эксперт ВШЭ усомнился в профессионализме сотрудников ФАС из-за билетов на поезда
Ротшильды взялись за «Нафтогаз»
Все материалы
Силовые структуры
Парни из стали
Окраины Москвы 90-х держала жестокая и циничная банда
С большой дхармой
Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
Мужчина в маске потерпел фиаско при попытке ограбить банк в Москве
Обвиняемый в подрыве дома в Ижевске частично признал вину и арестован
Подозреваемый рассказал об умышленном подрыве дома в Ижевске
Стрелявшими из Mercedes в Москве оказались четверо подростков
Все материалы
Наука и техника
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Каша в голове
Какие смертоносные паразиты скрываются в мозге человека
Нейросеть «открыла» рыбу под названием кубинская армированная кошка
Камера утонула в лаве и продолжила работать
Экипажу МКС привезут кишечную палочку
В России изготовили первые комплексы «Панцирь-СМ»
Все материалы
Спорт
Явление Месси
Почему матч России и Аргентины в обновленных «Лужниках» запомнится надолго
НеймарЗадний ход
Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»
Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины
Сборная России по хоккею обыграла чехов
Родченков анонсировал новые данные о допинге в России
Орловский прервал серию из поражений в UFC
Тренер прокомментировал смерть российского бейсджампера Розова
Все материалы
Культура
Сегодня мы с тобой толкуем
Кто и зачем придумал языки «Игры престолов»
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
«Приходится натягивать чужую шкуру»
Режиссер «Зоологии» о Немцове, патриархе и кабзде независимому кино в России
Умер бывший солист и балетмейстер Большого театра
Звезда сериала «Стартрек» отверг обвинения в сексуальном насилии
Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах
Фигуру Гитлера убрали из экспозиции музея в Индонезии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Либо ты зайцев ***, либо они тебя»
Гнойный унижает Киркорова и рэперов, но получает в обратку
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
«Самое вредное — это жизнь. От нее все умирают»
Михаил Задорнов — о женщинах, России и придурках
Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и интернетом
Пьяный американец позабавил пользователей сети желанием управиться с телефоном
Российские знаменитости рассказали о влиянии Задорнова на них и на Россию
Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым в Подмосковье
Все материалы
Ценности
Часы Joker мануфактуры Konstantin ChaykinТочка отсчета
Сколько стоят самые редкие часы в мире
Демократичные часы ушли с молотка в 100 раз дороже эстимейта
Сноубордическая куртка, штаны, шапка, перчатки, маска и рюкзак Quiksilver, сноуборд Lib Tech, крепления Union «Я бы хотел увидеть мир, которым управляют женщины»
Лучший сноубордист мира о страхах, любви и квантовой физике
Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов
Trussardi оформит элитный спа-центр на Ставрополье
Любителям выпить предложили уродливый свитер с карманом под бутылку
Редкие Air Jordan 11 продали за 23 тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Владелец 800 квартир в Лондоне заработал на туристах миллиард рублей
Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами
Для россиян введут безвизовый режим со странами Латинской Америки
TripAdvisor расскажет об изнасилованиях туристов в отелях
Все материалы
Из жизни
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
«Живое ископаемое» поймали в Португалии
Работник метро Нью-Йорка избил пассажира на камеру
Абэ пошел играть в гольф с Трампом и завалился в яму
Все материалы
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Уже не MINI
Длительный тест кроссовера MINI Countryman: стоимость владения и конкуренты
Самые продаваемые машины России
25 самых популярных автомобилей на российском рынке
Озверинотерапия
Первый в России тест самого быстрого кроссовера в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S
Самая мощная BMW M3 проехала Нюрбургринг как Porsche Panamera Turbo
Показаны фотографии интерьера нового Mercedes-Benz G-Class
Компания Infiniti подправила внешность внедорожнику QX80
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы