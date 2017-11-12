Звезда сериала «Стартрек» отверг обвинения в сексуальном насилии

Звезда «Стартрека» Джордж Такеи ответил на обвинения в том, что подверг сексуальному насилию коллегу в своем доме в 1981 году, сообщает Huffingtonpost.

Актер Скотт Брантон заявил, что Такеи, сыгравший в сериале лейтенанта Сулу, приставал к нему в своей квартире. Это якобы произошло, когда Брантону было 23 года и он подрабатывал фотомоделью.

По утверждаению Брантона, артисты были знакомы и время от времени созванивались, а когда от него ушел бойфренд, Такеи пригласил его на ужин. По словам мужчины, после ужина они отправились домой к Такеи, где тот предложил еще немного выпить.

«Я согласился. Мы выпили, и тут внезапно я почувствовал себя дезориентированным, у меня закружилась голова, и мне захотелось уйти. Я сел в кресло, откинул голову назад и, вероятно, отключился», — рассказал Брантон. Очнувшись, юноша обнаружил себя в спущенных до колен брюках. Он также отметил, что никогда не скрывал эту историю от близких и она до сих пор причиняет ему боль. Брантон сообщил, что ничего не хочет от Такеи, кроме извинений.

Такеи назвал обвинения Брантона «изумляющими и шокирующими». «Я хочу заверить вас, что потрясен и растерян от того, что звучит в этих заявлениях», — написал он в Twitter.

«Событий, которые описаны Брантоном и якобы происходили в 1980-х, попросту не было, и я не знаю, почему он теперь их вспомнил. Я сломал мозг, чтобы вспомнить, знаю ли я вообще мистера Брантона, и я не могу сказать, что знаком с ним. Но я отношусь к этим утверждениям очень серьезно», — утверждает Такеи.

Джордж Такеи — американский актер японского происхождения. Он открытый гей и ЛГБТ-активист, выступает за права гей-сообщества и однополые браки.

Голливудские знаменитости заговорили о домогательствах после скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях. В этом обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси и Дастина Хоффмана.



