Обвиненный в насилии гей-актер из «Стартрека» заявил о травле русскими троллями

Американский актер Джордж Такеи (открытый гей; известен по роли Хикару Сулу в сериале «Звездный путь») заявил в Twitter, что люди начали обсуждать секс-скандал, в котором он оказался замешан, из-за русских интернет-троллей. Он связал происходящее с тем, что критиковал политику президента России Владимира Путина в отношении геев.

Позже артист удалил твиты, однако интернет пользователи успели сделать скриншоты сообщений Такеи.

Актер опубликовал инфографику с упоминанием его имени в соцсетях за 48 часов после того, как его обвинили в домогательствах. По его словам, запросы возросли из-за действий российских ботов, распространявших новости о секс-скандале. «Очевидно, что меня хотят запугать и заставить молчать, но я не боюсь, друзья. Я не поддамся этому», — написал он.

Травлю в соцсетях Такеи связал с тем, что ранее он активно критиковал «анти-ЛГБТ политику Путина».

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12 ноября сообщалось, что актер Скотт Брантон подвергся сексуальному насилию со стороны Такеи в его доме в 1981 году. «Мы выпили, и тут внезапно я почувствовал себя дезориентированным, у меня закружилась голова, и мне захотелось уйти. Я сел в кресло, откинул голову назад и, вероятно, отключился», — рассказал он. Очнувшись, Брантон якобы обнаружил себя в спущенных до колен брюках.

Такеи назвал обвинения «изумляющими и шокирующими», и подчеркнул, что ничего подобного не происходило: «Я сломал мозг, чтобы вспомнить, знаю ли я вообще мистера Брантона, и я не могу сказать, что знаком с ним».

Джордж Такеи — американский актер японского происхождения. Он выступает за права гей-сообщества и однополые браки. В конце октября артист раскритиковал Кевина Спейси, признавшегося в гомосексуальных связях на фоне обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетнему.