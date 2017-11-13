Конфликт украинских школьниц в соцсетях перерос в драку

В городе Каховка Херсонской области две школьницы подрались на глазах у толпы подростков. Видео побоища опубликовал на своей странице в Facebook общественный активист Дмитрий Шакин.

На записи видно как одна из девочек избивает сверстницу ногами, потом стучит ее головой о землю. Собравшаяся толпа не только не препятствует избиению, а даже подбадривает участниц драки.

В главном управлении нацполиции по Херсонской области отметили, что конфликт вспыхнул из-за взаимных обвинений в социальных сетях. «Они назначили между собой встречу, во время которой словесная перепалка переросла в драку. Вечером мать одной из девушек увидела, что у дочери грязная одежда. Девушка рассказала, что произошло, после чего мать обратилась в полицию», — говорится в сообщении.