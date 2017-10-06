Появилось видео второй за сутки драки депутатов Рады

Депутаты Верховной Рады подрались в сессионном зале в ходе обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса. Видео потасовки опубликовал телеканал NewsOne.

Сообщается, что представители фракции «Блока Петра Порошенко» заблокировали трибуну парламента для того, чтобы этого не сделали депутаты других фракций. После этого к президиуму подошли парламентарии от «Батькивщины», которые заявили, что у них есть альтернативный законопроект. В результате произошла потасовка, один из народных избранников метнул в спикера Рады Андрея Парубия бутылку с водой.

Представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко назвала произошедшее «шабашом российских агентов», передает портал «Обозреватель».

Вечером 5 октября украинские парламентарии подрались в ходе обсуждения закона о реинтеграции Донбасса. Драка произошла после того, как представители фракции «Самопомощи» и некоторые внефракционные парламентарии заблокировали президиум, в то время как другие нардепы пытались им помешать.

Законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен на рассмотрение Рады 4 октября. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также отменяется статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции. Это позволит вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Политики в Киеве постоянно обвиняют РФ в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.