Украинский беспилотник вторгся на территорию России

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил российское воздушное пространство — он пересек границу в Брянской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Радиолокационное оборудование в автоматическом режиме зафиксировало это накануне вечером и подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении украинско-российской границы под Брянском украинским беспилотником», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что «беспилотник, по всей видимости, пытался пересечь границу незамеченным за счет высокой крейсерской скорости 130 километров в час».

Что произошло с дроном в дальнейшем, неизвестно. Информации о том, кто мог его запустить и с какой целью, также не приводится.

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9 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Киев будет получать информацию о происходящем на территории России с помощью беспилотников. «СНБО ставит задачу перед украинским оборонно-промышленным комплексом наращивать мощность БПЛА. Нам нужно знать, что происходит на Камчатке и в других регионах страны-агрессора», — сказал он во время демонстрационного полета нового тактического БПЛА, разработанного госпредприятием «Антонов», передает РИА Новости.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседку в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет Россию страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.