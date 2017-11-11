Турчинов придумал основание для расстрела украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что граждан, действующих в пользу обороноспособности России, необходимо расстреливать. Об этом сообщает «Страна».

«Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет. Когда расстреливать? [Это обсудим] отдельно», — сказал он.

По его словам, те, кто не будет казнен, отправятся в тюрьму.

Смертная казнь была полностью отменена на Украине в 2003 году. Отказ от высшей меры наказания — одно из условий пребывания страны в Совете Европы и вступления в ЕС. Однако, как пишет «112 Украина», в последние годы ряд политиков выступает за возвращение смертной казни в Уголовный кодекс для применения в отношении коррупционеров, предателей и военнослужащих, совершивших преступления в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.