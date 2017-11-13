Создана маска для взлома iPhone X

Специалисты вьетнамской исследовательской компании Bkav смогли создать маску, с помощью которой удалось взломать систему защиты Face ID в iPhone X. В ролике, опубликованном на YouTube, эксперты продемонстрировали как им удалось обойти защиту смартфона. Маска состоит из 3D-модели лица с наклеенными фотографиями глаз и губ, а также с силиконовым носом.

Однако сотрудники Bkav в ролике лишь показывают, как им удается разблокировать смартфон с помощью маски, но не показывают процесс настройки системы. Вероятно, Face ID изначально была настроена на распознавание этого «лица». Вместе с этим они не указывают, сколько им потребовалось попыток на взлом системы. Но специалисты добавили, что процесс создания маски занял у них много времени и затраты составили 150 долларов (без учета стоимости 3D-принтера).

Система распознавания лиц Face ID появилась в iPhone X в качестве замены сканера отпечатков пальцев Touch ID. В Apple уверяют, что это самая безопасная из всех существующих систем защиты и вероятность ее взлома составляет один к миллиону. Соответственно, в компании и не утверждают, что Face ID невозможно обмануть, и предупреждают, что она будет работать некорректно с близнецами и детьми младше 14 лет.