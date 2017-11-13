Англиканская церковь призвала разрешить мальчикам ходить на каблуках

Мальчикам в начальной школе нужно разрешать носить балетные пачки, тиары и каблуки, если им этого хочется. Об этом говорится в новом руководстве для учителей, разработанном англиканской церковью по вопросам воспитания трансгендеров, передает The Telegraph.

При этом девочки могут носить тяжелые ремни, шлемы пожарных или же костюмы супергероев, если им так захочется. В документе сообщается, что дети «должны быть свободны в изучении возможностей того, кем они могут быть, не становясь при этом объектом осуждения или насмешек», поскольку начальная школа — это время творческого исследования.

Материалы по теме Удар по радуге Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран

По данным издания, все большее число детей «испытывает сомнения относительно того, соответствуют ли они гендерным стереотипам».

«Не нужно вешать никаких ярлыков», — призывают архиепископы. В руководстве отмечается, что гомофобные издевательства могут причинить вред, «вызвав психическое расстройство, депрессию или же став причиной самоубийства».

В церкви пояснили, что руководство составлено на христианской истине о том, что «каждый из нас создан по образу и подобию Божьему».

11 ноября стало известно, что британского учителя математики Джошуа Сатклиффа отстранили от работы после того, как он назвал девочкой ученика, считающего себя мальчиком.

В 2013 году англиканская церковь сняла запрет на рукоположение в сан епископов священников-гомосексуалистов. Представители нетрадиционной ориентации могут стать епископами при условии соблюдения ими обета безбрачия.



