В Сочи завершилась встреча Путина и Эрдогана

В Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которая продлилась более четырех часов. Об этом в понедельник, 13 ноября, передает РИА Новости.

Путин назвал переговоры продуктивными. Эрдоган рассказал, что Турция выступает за снятие оставшихся ограничений в торговых отношениях с Россией. Также он отметил, что в первом квартале 2017 года уровень двусторонних экономических отношений превысил 15 миллиардов долларов.

Также турецкий лидер обозначил приоритетное направление сотрудничества с Россией. «Я придаю большое значение совместным усилиям в сфере оборонной промышленности», — указал он. Кроме того, Эрдоган пригласил Путина на официальную церемонию заливки первого бетона на АЭС «Аккую».