Объяснено влияние проституции на моду

Основатель журнала Visionaire Джеймс Каллиардос объяснил, почему модные дизайнеры используют в своих коллекциях одежду и обувь, обычно ассоциируемые с проституцией, — сапоги-ботфорты, кожаные мини-юбки, чулки в сетку. Его слова приводит в своем материале The Independent.

По мнению Каллиардоса, такие ассоциации передают чувство уверенности в себе и неуязвимости. «Клиенты модельеров могут быть матерями, учителями и офисными работницами, но все же хотеть при этом защитить себя фетиш-броней. Дизайнеры делают аллюзии на наряды проституток, чтобы продемонстрировать силу», — сказал Каллиардос.

Издание также приводит мнение fashion-блогера Тома Фицджеральда. «Мода всегда заимствует идеи из уличной моды, а ведь нет ничего более уличного, чем проститутка», — пояснил он.

Журнал Visionaire основан в 1991 году в Нью-Йорке Сесилией Дин, Стивеном Гэном и Джеймсом Каллиардосом. В настоящее время существует как в печатном виде, так и в интернет-версии. Считается одним из важнейших изданий в области моды и стиля. «Моды приходят и уходят, но Visionaire продолжает сиять, на него не влияет никто, он влияет на всех», — сказал о журнале Карл Лагерфельд.