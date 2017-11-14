Актера «Дюнкерка» и его бабушку арестовали по подозрению в убийстве

Британская полиция арестовала актера Нейтана Элси и его бабушку Розмари Динч по подозрению в убийстве пропавшей девушки. Об этом сообщает Daily Mail.

19-летняя Гайя Поуп пропала 7 ноября. В тот день она попала на камеры наружного наблюдения на одной из улиц ее родного города Суонедж, графство Дорсет. Девушка бежала по направлению к дому.

Отмечается, что 71-летняя Динч была последним человеком, кто видел Поуп. Пропавшая гостила у женщины и ее 19-летнего внука Элси, который живет в том же квартале.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время занимаются поисками. По мнению полиции, Поуп может быть жива. По данным издания, за несколько дней до исчезновения она опубликовала пост, в котором выразила беспокойство за собственную безопасность.

Элси, который исполнил одну из второстепенных ролей в фильме «Дюнкерк» Кристофера Нолана, остается под стражей. Его бабушку отпустили под залог утром во вторник.