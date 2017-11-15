Сотрудники «Ашана» родили батон

Пользователи сети обратили внимание на стенд магазина «Ашан», на котором сообщалось, что сотрудники «родили» батон. Фотография была опубликована в Twitter юзера под ником @krlsrg.

Стенд с заголовком «"Ашан" родил батон» сообщает, что сотрудники магазина выглядят, как счастливое семейство. На самом батоне, который держит в руках работницы, имеется отверстие. Вероятно, его сделали для того, чтобы посетители магазина могли использовать стенд для фотографий.

На растяжке также указан хештег #Смеемся_над_собой.

Как отмечает TJ, фраза «"Ашан" родил батон» появилась в качестве шутки еще в августе этого года. Пользователи сети обратили внимание на объявления магазина со списком вакансий, которое сопровождалось фотографией работницы, обнимающей батон.

Тогда юзеры переосмыслили картинку и снабдили ее другими интернет-мемами для того, чтобы проиллюстрировать «счастливую семью».