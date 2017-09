Определен срок жизни мемов

Мемы остаются актуальными в течение двух лет, тогда как вирусные ролики забываются пользователями уже через четыре месяца. К такому выводу пришли аналитики австралийского магазина сувениров Yellow Octopus.

В ходе исследования специалисты проверили современные тренды на жизнеспособность с помощью инструмента Google Trends.

Оказалось, что второе после мемов место по продолжительности жизни занимают мобильные приложения — в среднем 19 месяцев, а на третьем месте расположились технологические новинки и аксессуары, остающиеся модными примерно девять месяцев.

Несмотря на то, что вирусные ролики оказываются интересны пользователем не дольше четырех месяцев, среди них попадаются и долгожители. Для такого результата видео должно быть одновременно и вирусным, и обладать потенциалом мема, как, например, клип на песню Рика Эстли Never Gonna Give You Up, породивший мем rickrolling. В этом году ролику исполнилось 30 лет и оно возглавляет топ вирусных видео. В десятку также вошли музыкальные видео Gangnam Style и Harlem Shake и записи флэшмобов Ice Bucket Challenge и Mannequin Сhallenge.

Среди гаджетов и аксессуаров с большим отрывом лидирует палка для селфи, или монопод, которая оставалась популярной более 30 месяцев. Хит минувшего лета, — спиннер, — надоел пользователям интернета очень быстро: он оставался желанным объектом всего лишь пять месяцев.

Мобильные приложения и игры могут держаться на вершине виртуальных пользовательских чартов годами. Tinder остается популярным уже четыре года подряд. Кроме того, благодаря регулярным обновлениям в топе приложений надолго остаются игры Angry Birds и Pokemon GO.