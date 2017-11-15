Торговля рабами на ливийском рынке попала на видео

Видео: edition.cnn.com

Работа одного из подпольных рынков по продаже рабов в Ливии попала на видео. Запись опубликована телеканалом CNN. «800, 900, 1000, 1100, продано за 1200 (ливийских динар, примерно 800 долларов США)», — говорит за кадром аукционист. Один из мужчин, снятый на камеру мобильного телефона, вероятно, является нигерийцем, сообщает CNN. Судя по закадровому комментарию, он был выставлен на продажу, как один из группы «крупных сильных мужчин, пригодных для работе на ферме».

О существовании рынков рабов в Ливии в апреле сообщила Международная организация по миграции (МОМ). По ее данным, в неволе содержатся сотни людей.