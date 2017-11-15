«Теремок» взял McDonald's на слабо

Российская сеть быстрого питания «Теремок» взяла на слабо американских конкурентов из McDonald's и предложила официально ввести в ресторанах обращение к покупателям «сударь» и «сударыня». Российская сеть даже готова заплатить McDonald's за введение этого правила 100 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении «Теремка», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
«Пришло время отдавать долги России и чтить наши традиции. Американизация культуры в нашей стране, в том числе благодаря McDonald's, давно вышла за все разумные рамки, и мы бьем тревогу», — говорится в письме основателя «Теремка» Михаила Гончарова президенту российского McDonald's Хамзату Хасбулатову.
Гончаров уверен, что введение дореволюционных обращений повысит культурный уровень россиян. «Надеюсь, вам не слабо», — заканчивается письмо основателя «Теремка».
Помимо этого, соответствующие обращения направлены российской сетью в Госдуму и правительство. В письме на имя вице-премьера Ольги Голодец (копия имеется в распоряжении «Ленты.ру») предлагается ввести обращения «сударь» и «сударыня» в качестве официальных и обязательных для использования, как в устной речи, так и в письменных документах.
«Теремок» готов поделиться с российскими властями опытом и собственными идеями о том, как реализовать эту инициативу.
В конце октября Михаил Гончаров жаловался на проблемы с развитием бизнеса в России. Основатель сети сетовал на рост хипстерских бургерных и прочего стритфуда, которые значительно повысили конкуренцию на рынке. Однако позднее «Теремок» раскрыл план выхода из кризиса.