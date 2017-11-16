Главреда гей-издания уволили за унижение евреев, толстяков и водителей автобусов

Главного редактора британского журнала для гомосексуалов Gay Times Джоша Риверса (Josh Rivers) уволили после нескольких оскорбительных высказываний в адрес евреев, лесбиянок, египтян, азиатов, трансгендеров, транссексуалов, полных людей и водителей автобусов. Об этом пишет Daily Mail.

Риверс лишился должности спустя несколько недель после назначения. Это произошло после того, как в издании обнаружили твиты, которые Риверс писал с 2010 по 2015 год.

В частности, молодой человек называл представителей сексуальных меньшинств «уродами» и «хныкающими овцами», а также признавался в ненависти к старикам и представителям других национальностей. «Я окружен погаными макаками. Это планета приматов. Чертовых обезьян. Меня так все бесит», — жаловался он.

По словам представителей Gay Times, Риверса уволили, несмотря на его заискивающие извинения. Все написанные им материалы удалили, издание извинилось перед читателями. Оскорбительные твиты были удалены, но BuzzFeed успел сделать несколько скринов.