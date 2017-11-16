Власти Чечни приняли извинения обвинившего их в жестокости гея

В Чечне готовы простить Мовсара Эскерханова, который обвинил власти республики в преследовании гомосексуалов. Об этом сказал министр Чеченской Республики по национальной политике Джамбулат Умаров, передает ТАСС.
«В Чеченской Республике выступают достаточно жестко только по отношении к явным врагам, по отношению к предателям, тем людям, которые за спиной больных, обманутых людей пытаются нанести вред собственному народу. (…) Конечно же, к Эскерханову будет понимание, будет сожаление. (...) Мы же не людоеды, мы все всё прекрасно понимаем и не держим зла», —сказал Умаров.
Он также отметил, что тема гомосексуальности традиционно неприемлема для всех народов Кавказа. Однако, по его словам, в Чечне никогда не было этой проблемы: «Вся наша культура кричаще пропитана мужественностью, любовью к Родине и семье». В республике, добавил министр, у людей с детства формируется традиционный взгляд на роли мужчины и женщины.
Эскарханов, ставший первым в Чечне гомосексуалом, совершившим каминг-аут, 14 ноября через телеканал «Грозный» попросил прощения у руководства республики. Он заявил, что сделал признание под давлением западных журналистов — о своей сексуальной ориентации Эксерханов рассказал в сентябре журналу Time.
В апреле «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов отрицал, что в Чечне преследуют гомосексуалов, поскольку, по его словам, в республике таких людей нет.