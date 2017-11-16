Канадцам посулили упрощение доступа к героину

Министр здравоохранения Канады Жинетт Петипа Тейлор рассказала, что правительство этой страны рассматривает возможность разрешить применение ряда видов наркотиков вне больничных учреждений. Об этом сообщает CBC.

Она отметила, что применение этих видов наркотиков, в число которых входит и героин, поможет предоставить врачам дополнительные варианты лечения. Также Тейлор добавила, что на подобные меры правительство может пойти ради борьбы с «опиоидной эпидемией» в Канаде. Например, рассматривается возможность предоставления наркоманам опиоидов по рецепту. Подобный ход должен помочь снизить смертность от принятия некачественных наркотиков среди жителей страны.

Тейлор рассказала и о поддержке правительством Канады инновационных проектов, которые должны предоставить наркоманам более безопасные альтернативы опиоидам в специально отведенных для них местах. По ее словам, такая практика уже реализуется в Ванкувере и Оттаве.

Также канадские власти определят, не слишком ли усложнена процедура предоставления страдающим наркозависимостью метадона во время лечения. При этом Тейлор решительно отвергла возможность против полной декриминализации наркотиков в стране.

В сентябре 2016 года министерство здравоохранения Канады постановило, что хронические наркоманы смогут получать героин по рецепту врача. Власти страны считают, что подобный шаг поможет предотвратить определенное количество смертей от передозировки и даст возможность наркоманам лучше контролировать свою повседневную жизнь.