Главу «Метростроя» Петербурга задержали за неуплату 700 миллионов рублей налогов

В Петербурге по делу о неуплате 719 миллионов рублей налогов задержали гендиректора компании «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова. Об этом сообщает пресс-служба петербургского управления МВД.

Предпринимателя задержала экономическая полиция. Как передет «Интерфакс», суд отправил Морозова под домашний арест.

Об уголовном деле в отношении Морозова Следственный комитет сообщил 14 ноября.

По версии следствия, директор «Метростроя» не платил в бюджет НДС и налог на прибыль с апреля 2011 года по март 2014 года.

Федеральная налоговая служба в 2016 году доначислила «СМУ-11 Метрострой» более миллиарда рублей сборов, пеней и штрафов и подала иск о банкротстве компании. Счета «Метростроя» заморозили, но в сентябре суд снял обеспечительные меры, чтобы предприятие могло продолжать строительные работы, пишет «Фонтанка».

«Метрострой» занимался ремонтом вестибюлей петербургских станций метро станций «Василеостровская», «Пушкинская», «Выборгская» и «Елизаровская».