Ремонт крыши «Крестовского» затянулся на неопределенный срок

Генеральный подрядчик петербургского футбольного стадиона «Крестовский» — компания «Метрострой» — перенесла окончание работ по ремонту протекающей крыши на неопределенный срок. Об этом Rambler News Service сообщила Елена Михина, представитель вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Ранее заказчик на строительство устанавливал «Метрострою» несколько сроков устранения протечек. Сначала это было 15 августа, затем — конец месяца. «У нас договоренность, что для подрядчика каждый матч — своего рода судный день. Мы не продлеваем сроки. Мы просто говорим, что на очередном матче крыша не должна течь. Необходимо время — хорошо, пусть будет дольше, но пусть все будет профессионально и качественно», — отметила Михина.

В «Метрострое» отметили, что протечки крыши происходят из-за недостаточной гидроизоляции места соприкосновения раздвижной крыши со статичной частью стадиона.

О неисправности крыши стадиона сообщалось несколько раз. 21 августа Албин отметил, что протечки происходят из-за бакланов, которые разрушают цельность светоотражающей пленки. Позже вице-губернатор сообщил, что пошутил.

Стадион на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения и приблизилась к 50 миллиардам рублей.