Мугабе встретился с военными и эмиссарами из Южной Африки

Президент Зимбабве Роберт Мугабе принял высокопоставленных военных и эмиcсаров из ЮАР в официальной резиденции. Об этом сообщает The Herald.

Издание опубликовало несколько снимков встречи. На первой глава государства пожимает руку начальнику Генерального штаба Зимбабве генералу Константину Чивенге.

Материалы по теме Дедушка старый, ему все равно Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти

На других снимках видны также министр обороны Сидней Секерамайи, министр государственной безопасности Кембо Мохади, а также приехавшие в Хараре министр обороны ЮАР Нозививе Маписа-Нкакула и министр госбезопасности Южноафриканской республики Бонгани Бонго.

На встрече присутствовал католический священник Фиделис Муконори, который ранее, 16 ноября, был посредником на переговорах между Мугабе и военными, взявшими под контроль ситуацию в стране. Генералы предлагали президенту сложить полномочия, но он отказался.

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо. Зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявив о «бескровной коррекции».



