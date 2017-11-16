Пахучая Сара Джессика Паркер приехала в Москву и запуталась в «Волгах» и «Жигулях»

Американская актриса Сара Джессика Паркер приехала в Москву и сняла видео. Ролик она выложила в Instagram в четверг, 16 ноября.

«Вот что происходит по дороге в Москву», — подписала актриса свой пост.

В ролике она обильно поливает себя парфюмом из флакона на фоне желтой «Волги». Несмотря на это, публикацию сопровождает хештег с указанием другой автомобильной марки, «Жигули».

This is what happens on the road in Moscow. I’ll be at L’Etoile Evropeisky at 4:30pm with @sjpbeauty STASH. See you there? X, Sj #Жигули A post shared by SJP (@sarahjessicaparker) on Nov 16, 2017 at 12:06am PST

Ранее в ноябре стало известно, что Паркер посвятила свои новые духи России, атмосфера которой якобы натолкнула актрису на их создание.