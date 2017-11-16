Пахучая Сара Джессика Паркер приехала в Москву и запуталась в «Волгах» и «Жигулях»

Американская актриса Сара Джессика Паркер приехала в Москву и сняла видео. Ролик она выложила в Instagram в четверг, 16 ноября.
«Вот что происходит по дороге в Москву», — подписала актриса свой пост.
В ролике она обильно поливает себя парфюмом из флакона на фоне желтой «Волги». Несмотря на это, публикацию сопровождает хештег с указанием другой автомобильной марки, «Жигули».
Ранее в ноябре стало известно, что Паркер посвятила свои новые духи России, атмосфера которой якобы натолкнула актрису на их создание.