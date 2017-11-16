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Найден пропавший при поиске племени охотников за головами путешественник

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Найден британский путешественник Бенедикт Аллен, который отправился в Папуа — Новую Гвинею на поиски племени, избегающего контактов с цивилизацией, и не вернулся в назначенный срок. Об этом пишет издание The Guardian.

Путешественник попросил, чтобы к нему выслали спасателей. Корреспондент BBC News Фрэнк Гарден сообщил в Twitter, что Аллена видели живым и здоровым на взлетно-посадочной полосе в Папуа — Новой Гвинее. Причины его опоздания не уточняются.

В октябре вертолет оставил путешественника в джунглях в провинции Ист-Сепик. Дальнейший путь Аллен намеревался проделать в одиночку без телефона и GPS-приемника. Ожидалось, что он вернется в город Порт-Морсби к 12 ноября, чтобы вылететь в Гонконг для выступления в Королевском географическом обществе. Когда этого не произошло, его жена и агент подняли тревогу.

Аллен надеялся разыскать людей из народа йайфо, которых встречал 30 лет назад. Его агент Джоанна Сарсби опасалась, что они могут оказаться охотниками за головами, которые отрубают и сохраняют головы своих жертв. Раньше это практиковали многие племена Новой Гвинеи.

«В прошлый раз йайфо приветствовали меня пугающей демонстрацией силы, энергичным танцем с луками и стрелами», — писал Аллен в своем блоге. С их помощью путешественник пересек Центральный хребет Новой Гвинеи. Повторить это достижение пока никому не удавалось.

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